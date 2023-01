Sportmix Nicht jeder Schuss ein Treffer

Zu viele Schießfehler kosten Plätze

Die Leistungsdichte ist schon im älteren Nachwuchsbereich enorm. Zumindest auf nationaler Ebene ist ein Dominator, wie es der Franzose Martin Fourcade oder der Norweger Ole-Einar Björndalen auf der internationale Bühne waren, nicht vorhanden. Das machte den ersten Renntag am Notschrei reizvoll und abwechslungsreich. Bei den Junioren leisteten sich die ersten Fünf jeweils zwei Schießfehler, waren nur durch die Laufzeiten voneinander getrennt. Kaskel fehlten nur 15 Sekunden zu einem Podestplatz. Bitter aus seiner Sicht, dass er sich ausgerechnet beim letzten Schießen zwei Fehler und damit zwei Strafminuten einfing. Trotzdem war der Sportsoldat zufrieden: „Wenn mir vor dem Rennen jemand gesagt hätte, dass ich heute zwei Fehler schieße, dann hätte ich das sofort akzeptiert.“

Hinzu kommt die harte Strecke, was sich nicht auf den Untergrund, sondern eher auf die Streckenführung bezieht. „Mehr als zwei Schießfehler darf man sich auf dieser anspruchsvollen Strecke nicht leisten“, so Gnädinger-Harter. Die Wettkampfstrecke am Notschrei besticht mit sehr vielen Steigungen und zahlreichen Wechseln zwischen bergauf und bergab.

Dass die Loipe am Notschrei zu den schwersten gehört, bestätigte auch Lokalmatador Elias Asal: „Die Strecke gehört auf jeden Fall zu den härtesten, die es gibt. Es gibt lange Anstiege. Aber ich mag die Strecke. Sie ist eine von meinen Lieblingsstrecken.“ Durch neun Fahrkarten am Schießstand vergab der läuferisch starke Asal eine besser Platzierung. Auch Sophie Hügel (SC Neuenweg) vergab am Schießstand eine bessere Platzierung. Die Nachwuchsläuferin aus dem Kleinen Wiesental wurde mit acht Fehltreffern 15. in der Altersklasse AK17.