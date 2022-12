Sportmix Offensive gefragt

Bis in das abschließende Viertel lagen die Lerchenstädter gegen den Tabellendritten in Führung. Doch dann kam ein Bruch in das Lörracher Spiel. Die Schützlinge von Spielertrainer John Gilliland wollten zu viel und machten das, was Gilliland überhaupt nicht gefällt. Sie vernachlässigten das Zusammenspiel in der Offensive und versuchten es stattdessen immer wieder im Eins-gegen-Eins. „Wir haben das im Training noch einmal besprochen. Ich hoffe, dass das nun auch Früchte trägt“, betont Gilliland, der mit seiner Mannschaft am Sonntag, 15.30 Uhr, bei der SG Mannheim II gastiert.

Überzeugen konnte zuletzt Tom Rothweiler. Der Point Guard spielt normalerweise für die zweite Herren-Mannschaft des CVJM, Gilliland setzte ihn in dieser Spielzeit aber schon dreimal ein. Das Problem: Rothweiler darf aufgrund der Regelung nur fünf Einsätze für die „Erste“ in der gesamten Saison absolvieren. „Er ist eine große Hilfe für uns, hat aber nicht so viel Zeit und möchte nicht so lange auf den Auswärtsfahrten unterwegs sein. Deshalb ist es besser für ihn, wenn er in der zweiten Mannschaft spielt“, erklärt Gilliland.