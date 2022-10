Sportmix Ohne Dhini nach Karlsruhe

Weder die Lörracher noch Karlsruhe haben in dieser Saison bislang einen Sieg einfahren können und stehen deshalb am Ende der Tabelle. Allerdings hat der CVJM erst drei Partien absolviert, während Schlusslicht Karlsruhe schon vier Duelle bestritten hat.

„Das Spiel in Karlsruhe hat ohne Frage eine große Bedeutung“, betont CVJM-Spielertrainer John Gilliland. Das spielfreie Wochenende konnte Lörrach zuletzt nutzen, um an gewissen Dingen zu arbeiten. „Wir haben an der Kondition, am Zusammenspiel und an unserem System gefeilt“, sagt Gilliland, der fit ist und am Wochenende auf dem Parkett stehen wird.