Sportmix Olympia ist das Ziel

Der ehemalige australische Biathlet Damon Morton fungiert dabei als Cheftrainer der kleinen australischen Delegation, die am Notschrei am Start ist. Läuferisch waren die Gäste durchaus in der Lage, mit der deutschen Konkurrenz mitzuhalten. Doch durch die Bank weg leisteten sich die Sportlerinnen und Sportler aus Down Under zu viele Fehler, um in den Ranglisten weiter vorne zu landen. Das ist für Morton nur zweitrangig. Wichtig ist für den Bruder von Darcie Morton, dass sein Team einfach Routine bekommt. „Wir haben in Australien eigentlich nur einen Berg, wo wir auch Biathlon betreiben können.“ Das sportliche Ziel ist ambitioniert: „Wir möchten zu den Olympischen Spielen fahren.“ Er ist sich sicher, dass gerade bei den männlichen Athleten der eine oder andere Sportler dabei ist, der das Ziel auch erreichen kann.