Sportmix Olympische Generalprobe

Schon die Vorbereitung auf das Ereignis war speziell. Die deutschen Männer hatten sich abgeschottet im Trainingszentrum in Kienbaum, die Frauen in Frankfurt am Main. Die Qualifikationen fanden dort jeweils ohne Zuschauer statt. Sechs Männer und vier Frauen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) sicherten sich das Ticket. Kim Bui, Elisabeth Seitz, Emma Malewski und Sarah Voss sind mit einem Kleinbus und einem Pkw in die Schweiz gereist. Lukas Dauser, Nick Klessing, Andreas Toba, Felix Remuta, Karim Rida und Glenn Trebing flogen von Berlin aus mit dem Flugzeug ans Rheinknie. Der frühere Barren-Europameister Marcel Nguyen muss derweil wegen einer Nackenzerrung passen.

In Basel hat das Team einen eigenen Flur im Hotel, um Kontakte mit anderen Mannschaften zu vermeiden. Gegessen wird auch in einem gesonderten Raum. „Wir versuchen, jeden Kontakt zu vermeiden und wollen in unserer Bubble bleiben“, erklärte Koch. In der Halle müssen alle, auch die Sportler – außer während der Wettkampfübung natürlich – , Maske tragen.

Die Deutschen haben keine Medaillen im Fokus, es geht in erster Linie um die Qualifikation für die Gerätefinale und den Vergleich mit der Konkurrenz. Auch bei den jeweils zu vergebenden beiden Quotenplätzen für die Olympischen Spiele im Mehrkampf rechnen sich die Trainer keine großen Chancen aus. Beide DTB-Riegen sind seit der Heim-WM 2019 ohnehin qualifiziert.

Die Wettkämpfe starteten gestern mit den Qualifikationen der Frauen. Heute, Donnerstag, steht die Quali der Männer auf dem Plan. Morgen folgen dann die Mehrkampffinale, am Samstag und Sonntag finden die Gerätefinale statt.

Auf dem Livestream unter www.basel2021.com gibt es alle Wettkämpfe.