Sportmix Optimistisch nach Bayern

Weil am Rhein (lu). Die beiden jüngsten Siege am letzten Wettkampftag noch in bester Erinnerung, fährt das Luftpistolen-Team des ESV Weil voller Optimismus ins bayrische Scheuring. Dort steht am Samstag (19 Uhr) das Duell gegen den SV Willmandingen in der Bundesliga-Süd auf dem Plan. „Und wenn alles normal läuft, müssten wir das Duell auch gewinnen“, zeigt sich Trainerin Helga Kopp zuversichtlich.

„Vom Tabellenstand her ist es eigentlich ein Pflichtsieg“, betont sie. Damit hätte der ESV nach dem siebten Wettkampf ein positives Punktekonto und könnte vom siebten Rang durchaus weiter nach oben in der Tabelle schielen. Gegner und Vorletzter Willmandingen hat hingegen bisher erst ein Duell für sich entscheiden können.

Die Trainerin warnt indes: „Gegen uns laufen in dieser Saison gerade die vermeintlich schwächeren Teams zur Höchstleistung auf“, sagt sie. Jeder ihrer Schützlinge müsse also schon seine beste Leistung abrufen. „Die Tagesform wird aber wie so oft entscheiden“, so Kopp.

An der Mannschaftsaufstellung ändert sich gleichwohl gegenüber den Vorwochen erst einmal nichts. Und das heißt: Schießen werden an Position eins und zwei Pavel Svetlik und Michael Schwald. Danach folgen Luca Schroeder, Christian Schebesta und an Position fünf Nathalie Schelken, die zuletzt gute Leistungen zeigte und zweimal einen Mannschaftspunkt beisteuerte. Als sechster Mann fährt zudem Thomas Lakner mit ins Bayrische.