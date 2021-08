Sportmix Pandemie trifft organisierten Sport empfindlich

Es sind zuallererst die fehlenden Eintritte der Kinder - und Jugendlichen aufgrund von fehlenden Angeboten“, sagte Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW) nach Veröffentlichung der neusten Mitgliederstatistik. Mit einem Minus von 3,14 Prozent hat der Badische Sportbund Nord die wenigsten Neueintritte. Der BSB Freiburg (minus 2,10 Prozent) und der Württembergische Landessportbund (minus 2,38 Prozent) liegen deutlich unter der Drei-Prozent-Marke.

Bei den Sportfachverbänden verzeichnet der Behinderten-/Rehabilitationssport die größten Rückgänge (minus 12,93 Prozent) im Land. Diese Entwicklung resultiert unter anderem aus den zwischenzeitlich ausgefallenen Rehabilitationssportgruppen und -angeboten der Sportvereine. Außer den drei Sportarten Karate (minus 11,25 Prozent), Judo (minus 11,09 Prozent) und Gewichtheben (minus 10,68 Prozent) hat jedoch keine weitere Sportart einen Rückgang von mehr als 10 Prozent.

Bei den Jüngsten ein Defizit von über 30 Prozent

Ein leichter Mitgliederzuwachs lässt sich in den Individualsportarten im Freien feststellen. Mit den Sportarten Bergsport/Klettern (plus 2,6 Prozent), Radsport (plus 0,9 Prozent), Tennis (plus 0,69 Prozent), Golf (plus 0,4 Prozent) und Kanu (plus 0,32 Prozent) sind vor allem die Sportarten, die auch während der Pandemie allein oder mit dem Partner durchgeführt werden konnten, leicht angestiegen.

Insbesondere in den Altersklassen der Kinder und Jugendlichen trifft es den organisierten Sport besonders. In der Altersklasse der Sieben- bis Zehnjährigen sind es 5,77 Prozent weniger Mitglieder als im Vorjahr, in der Altersklasse der Drei- bis Sechsjährigen sind es rund zwölf Prozent weniger Kinder, und in der Altersklasse der Null- bis Zweijährigen liegt ein Defizit von über 30 Prozent vor.

Resultierend aus den fehlenden Angeboten während der Corona-Pandemie fehlte für diese Altersgruppen die Möglichkeit, sich einem Sportverein anzuschließen und damit einen wichtigen Schritt in der frühkindlichen Erziehung und Bildung zu vollziehen. Elvira Menzer-Haasis ist sich bewusst: „Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und uns aufzumachen, diesen Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. Große Anstrengungen in diesem Bereich sind essenziell. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen abholen.“

In der Altersklasse der Elf- bis 18-Jährigen gleicht sich der Mitgliederrückgang an den Landesdurchschnitt an. „Das klassische Eintrittsalter für Kinder und Jugendliche ist zwischen null und zehn Jahren. Hier erreichen wir den Großteil der Kinder. Wir müssen es schnell schaffen, den Jüngsten ein Angebot zum Sporttreiben zu unterbreiten. Dazu müssen Vereine und Verbände, Schulen und Kindergärten sowie Städte und Gemeinden an einem Strang ziehen. Sportstätten müssen in den Schulferien geöffnet bleiben, damit der Nachholbedarf gedeckt werden kann“, so Menzer-Haasis weiter.

In den unterschiedlichen Altersgruppen von 15 bis 79 Jahren pendelt sich der Wert stabil ein. Hier kann der Rückgang an der normalen Fluktuation der letzten Jahre festgemacht werden.