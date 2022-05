Sportmix Playdowns: RSV der klare Favorit

In der „best-of-three-Serie“ bekommen es die Grenzstädter mit dem HC Münsingen zu tun. Gewinnen die Weiler diese Serie, ist der Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Eigentlich hätte das erste Spiel bereits am vergangenen Wochenende in Weil über die Bühne gehen sollen. Da Münsingen da aber nicht konnte, findet am Samstag, 19.30 Uhr nun das erste Duell in der Schweiz statt. „Das ist nicht optimal. Nichtsdestotrotz müssen wir dort einfach gewinnen und dann passt das schon“, erklärt RSV-Kapitän Felix Furtwängler.

Die Weiler behielten in beiden Duellen in dieser Saison die Oberhand. Während es zuhause ein deutliches 9:2 gab, war es in Münsingen am ersten Spieltag Mitte September doch deutlich enger. 7:6 hieß es am Ende für die Weiler, die damals aber arg ersatzgeschwächt antraten. Vor fast acht Monaten fand die Begegnung noch auf einem Teerbelag statt, für den die Münsinger berüchtigt waren. Nun besteht der Außenplatz nicht mehr aus Teer, sondern aus Plastik-Kacheln, wie Furtwängler verrät. „Das ist in Diesbach auch so. Viel schlimmere Plätze als diesen gibt es in der Schweiz nicht. Es ist rutschig, man hat kaum Grip. Sollte es auch noch regnen, können wir gleich mit Schlittschuhen spielen“, so Furtwängler. „Für uns ist das schon eine Wundertüte und ein Faktor, der ins Gewicht fallen könnte.“