Weil am Rhein (fas). Mund abputzen und weitermachen: Etwas anderes blieb den Rollhockey-Cracks des RSV Weil aus der Schweizer Nationalliga B nach der ganz schwachen Vorstellung beim zuvor noch punktlosen Schlusslicht aus Uttigen in dieser Woche auch nicht übrig. Für die Grenzstädter steht am Samstag ab 15.30 Uhr schließlich schon die nächste Aufgabe auf dem Programm, wenn es zum Tabellennachbarn JRC Genf geht.