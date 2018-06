Sportmix Podestplätze in Regensburg

Regensburg (kol). Acht Spieler des BC Lörrach-Brombach, SV Fischingen und der TSG Schopfheim hatten sich jüngst für das erste südostdeutsche Ranglistenturnier des Badminton-Nachwuchses in Regensburg qualifiziert.

Im Einzel gelang lediglich Melissa Schmidt (TSG Schopfheim) und Marlon Habeck (BC Lörrach-Brombach) der Sprung unter die ersten Acht. Melissa Schmidt scheiterte als jüngere Spielerin ihrer Altersklasse im Viertelfinale an Sarah Firl aus Herrenberg. Durch zwei Siege in den nächsten Runden sicherte sie sich den fünften Platz. Als Sechster beendete Marlon Habeck das Turnier. Nach seiner Niederlage und je einem Sieg und einer Niederlage unterlag er im Spiel um den fünften Platz Moritz Miller (SF Dornstadt).

Mit einem ungünstigen Ausgangsplatz startete Amelie Wagner in das Turnier. Sie musste in der ersten Runde gegen die spätere Siegerin antreten und unterlag in drei Sätzen. Sie beendete den Wettbewerb als Zwölfte. Dorottya Gal-Kovacs (BC Lörrach-Brombach) unterlag in der ersten Runde der späteren Zweitplatzierten, durch drei nachfolgende Siege erkämpfte sie sich den neunten Rang. Madeleine Singer (TSG Schopfheim) und Jan Neuser (SV Fischingen) schlugen sich deutlich unter Wert und wurden beide Elfte in ihrer Altersklasse.

Auch im Mixed gelang Melissa Schmid zusammen mit Jonas Schmid (SSV Waghäusel) die beste Platzierung der Oberrheinspieler. Mit 19:21 und 19:21 verloren sie knapp das kleine Finale um den dritten Platz. Noch knapper ging es eine Altersklasse höher zu. Hier besiegte Amelie Wagner (BC Lörrach-Brombach) mit Roman Latief (BC Offenburg) ihren Vereinskollegen Lilly Huber/Marlon Habeck im Spiel um den fünften Platz erst im Verlängerungssatz mit 26:24.

Die besten Ergebnisse erzielten die Oberrheinspieler allerdings im Doppel. Auch hier ragte wiederum Melissa Schmidt hervor. Zusammen mit Nadja Reihle (SpVgg Mössingen) erreichte sie ohne Satzverlust das Finale, hier unterlagen sie aber einem Nürnberger Doppel. Auch für ihre Vereinskollegin Madeleine Singer erreichte mit Sarina Grimm (BV Rottenburg) das Finale. Hier hatten sie aber schließlich keine reelle Siegchance. Zusammen mit Moritz Miller (SF Dornstadt) verpasste Marlon Habeck (BC Lörrach-Brombach) den Finaleinzug denkbar knapp, das Spiel um den dritten Rang gewannen beide jedoch in drei Sätzen.

Weitere Platzierungen: Mädchendoppel U15: 5. Lilly Huber/Amelie Wagner (BC Lörrach-Brombach), 7. Laura Kleeb/Beatrice Pavia (TSG Schopfheim/MTV Aalen); Jungendoppel U19: 7. Jan Neuser/ Marco Michelberger (SV Fischingen/TSV Altshausen);