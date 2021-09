Sportmix Pokorny schlüpft ins Wölfe-Trikot

„In seinen noch jungen Jahren kann der variabel in der Verteidigung und im Sturm einsetzbare Rechtsschütze bereits einiges an Erfahrung und Titel aufweisen“, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. Mit dem Nachwuchs der Adler Mannheim gewann er gleich zweimal den Gewinn der DNL-Meisterschaft.

Nach einem Abstecher in die Nachwuchsabteilung des EV Zug und insgesamt 78 Spielen in der amerikanischen USHL führte Pokornys Weg in die DEL2 zu den Ravensburg Towerstars, mit denen er prompt in der Saison 2018/19 den DEL2-Pokal in die Luft strecken durfte.