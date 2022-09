Sportmix Premieren-Saison vor dem Finale

Es wird daher auch darauf ankommen, den Parcours möglichst ohne technische Defekte zu überstehen. Denn Schäden dürfen nur in einer bestimmten Zone während des Rennens behoben werden.

Die Parameter wie Gesundheit, technischer Zustand des Mountainbikes und auch die mentale Fitness sind bei Finja Lipp in bestem Zustand. Die Magenprobleme, die sie noch in Les Gets beschäftigten, sind überstanden.

Auch im letzten Weltcup-Rennen der Saison gilt für Lipp, dass sie wieder alles gibt und dabei ein für sie zufriedenstellendes Resultat abliefert. Einen bestimmten Platz hat sie dabei nicht im Blick, möchte aber ihre bisherigen Leistungen bestätigen. Da das Starterfeld ähnlich stark sein wird wie in der Vorwoche bei der Weltmeisterschaft gilt ein Platz unter den Top-20 als ein durchaus realistisches Ziel.

Lipps großes Plus ist, dass sie zu den Fahrerinnen gehört, die immer gleichmäßige Runden fahren, also keinen Ausreißer nach unten haben – aber auch nicht nach oben. Dies ist aber nicht unbedingt ein Manko, sondern eher ein Zeichen dafür, dass die Athletin ihren Körper kennt und auf die Signale von Innen achtet. Denn so ist es der Nollingerin bisher immer gelungen, das Rennen zu Ende zu bringen.