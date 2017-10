Sportmix Problemknie zwingt Nadal zur Absage

Von Uli Nodler

Seit Monaten schwärmen die Swiss Indoors-Verantwortlichen von einem Traumturnier. Jetzt müssen sie die Absage des Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal verdauen. Wegen einer Entzündung am rechten Knie muss der Spanier passen. An Position eins bei den am kommenden Samstag mit der Qualifikation in der St. Jakobshalle beginnenden Swiss Indoors ist nun Lokalmatador Roger Federer (ATP 2) gesetzt.

Basel. Hinter dem Auftritt von Nadal, der in diesem Jahr mit großartigen Auftritten auf den Tennis-Thron zurückgekehrt ist, stand schon seit einigen Tagen ein großes Fragezeichen. Spekulationen über eine kurzfristige Absage machten die Runde. Dem Spanier macht sein rechtes Problemknie Sorgen. So spielte der Weltranglisten-Erste das Finale in Shanghai gegen Roger Federer am vergangenen Sonntag mit einer Bandage.

Auf die Frage an der Pressekonferenz in Shanghai, ob er in Basel dabei sein werde, wird Nadal im „Blick“ zitiert: „Ich weiss nicht. Es bleibt noch Zeit und ich muss darüber nachdenken. Es tut mir leid, ich kann darauf noch nicht antworten.“ Dann rief am Dienstag Nadals Manager Carlos Costa Swiss Indoors-Turnierdirektor Roger Brennwald an und teilte ihm mit, dass eine Entzündung im rechten Knie Rafael Nadals Einsatz beim Schweizer Tennishöhepunkt unmöglich machen.

Zum zweiten mal in Folge kann Nadal somit in Basel nicht spielen. „Mit Absagen muss man leben können, das kam in der Vergangenheit immer wieder vor. Doch was uns in den letzten Jahren widerfährt, ist schon extrem und neu für uns. Mir tut’s vor allem für die Fans leid“, wird Turnierchef Roger Brennwald in der Basler Zeitung zitiert.

Vielspieler Nadal zollt in diesem Herbst seinen vielen Matches Tribut. Inklusive US Open hat er seit Ende August 17 Partien auf der Tour bestritten. Im Vergleich mit Federer steht die Spiel-Bilanz 2017 bei 75:48.

Basel hat mit Nadal eine wechselhafte Geschichte. 2013 wollte er nach zehn Jahren Abwesenheit zurückkehren, sagte aber wegen Übermüdung ab. Ein Jahr später machte ihm ein entzündeter Blinddarm das Leben beim Viertelfinal-Aus schwer, und 2016 zog er vier Tage vor Turnierbeginn die Notbremse. Nur 2015 wurde Nadal in Basel mit dem Final-Einzug seinem Ruf gerecht.

Wer nun anstelle von Nadal am Montag das Eröffnungsspiel ab 18.30 Uhr in der St. Jakobshalle bestreiten wird, entscheidet sich nach der Auslosung.

Dem Basler Turnier bleibt immerhin noch Lokalmatador Roger Federer. Der 36-Jährige Baselbieter spielt in diesem Jahr wieder auf höchstem Niveau, gewann Die Australian Open und Wimbledon. In Basel ist er heuer erneut der Top-Favorit. Federer strebt bei den Swiss Indoors seinen achten Titel an.

Geschenkt wird Federer in der St. Jakobshalle aber nichts. Denn: Der mit 2,292 Millionen dotierte Schweizer Tennishöhepunkt bietet ungeachtet der Nadal-Absage erlesene Spitzenqualität. Der kroatische Titelhalter Marin Cilic erlebt als ATP-Nummer Vier sein Karriere-Hoch. Wie prominent das Teilnehmerfeld besetzt ist, dokumentiert die Ausgangssituation des Argentiniers Juan Martin del Potro. Der zweifache Basel-Champion hatte zunächst als ATP-Nummer 24 in der Setzliste (acht Spieler) keinen Unterschlupf gefunden. Inzwischen verbesserte er sich aber durch erfolgreiche Auftritte auf der Tour auf Rang 19 und ist nun die Nummer Vier der Setzliste.

Alle Tools für den Titel bringt das Kraftpaket Nick Kyrgios (ATP 20) mit. Der temperamentvolle Australier tritt erstmals in der Schweiz an.

Aktuell ist mit Mischa Zverev (ATP 30), der ältere Bruder von Alexander Zverev, dem zur Zeit besten deutschen Tennisprofi, nur ein Deutscher bei den Swiss Indoors 2017 vertreten. In der Qualifikation, die übermorgen ab 12 Uhr in der St. Jakobshalle beginnt und am Sonntag gegen 18 Uhr mit den Viertelfinal-Endspielen (Sieger stehen im Hauptfeld) gegen 18 Uhr endet, sind aber mit Jan-Lennard Struff, Florian Mayer, Peter Gojowczyk und Cedrik-Marcel Stebe weitere Deutsche vertreten.

Die musikalische Eröffnungszeremonie am Super Monday mit Amy Mcdonald beginnt um 17.30 Uhr. Das erste Hauptrundenmatch steigt an diesem Montag (23. Oktober) ab 15 Uhr.