Sportmix Regionalität ist Trumpf

Dort wurde Grenzach vor zwei Jahren sogar Erster und durfte an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga teilnehmen, wo es dann keinen Blumentopf zu gewinnen gab. Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Sommer glaubt Kaltenbach nun nicht wieder an solch einen Husarenstreich der Grenzacher Equipe. „Das wird dieses Jahr eine ganz enge Kiste. Die anderen Teams haben schön aufgerüstet.“

Lokalrivale Tiengen werde, wenn sie denn mit der vollen Kapelle antreten, ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Davon könne beim TC 1923 keine Rede sein. „Wir wollen den Ligaerhalt. Damit wären wir zufrieden, das ist unser Ziel.“ Schließlich gehe man mit einer Truppe an den Start, die eigentlich schon fast bei den Herren 40 mitmischen dürfe, schmunzelt Kaltenbach. In Wirklichkeit lässt er nichts über seine erfahrenen Haudegen kommen.

Aber betrachte man die Geburtsjahre einiger Cracks, stehe auch fest, dass so langsam ein Generationenwechsel eingeläutet werden müsse. Tennisfuchs Klaus Jank, 1983 geboren, oder Dimitar Grabul, längst in Grenzach zum Inventar geworden, kam 1981 auf die Welt. Muhammed Fetov wird heuer denn auch zum letzten Mal bei den Herren aufschlagen. „Er sagt, sein Körper macht das nicht mehr mit“, so Kaltenbach.

Dieses Jahr werde ein Übergangsjahr. Alt und jung werden fleißig durchgemischt. Ein hoffnungsvolles Talent ist der Basler Jan Sebesta, Jahrgang 2003, der neu für den TC 1923 aufschlägt und bei ITF-Turnieren mit von der Partie ist. Neu dabei sind auch zwei alte Bekannte aus dem Bezirk: Yannick Zürn und Till von Winning, die zuletzt für den TC Schönberg aktiv waren. „Wir haben schon des Öfteren mit ihnen gesprochen. Nun freuen wir uns, dass sie bei uns sind. Das sind Top-Kerle“, sagt Kaltenbach.

Escobar: Wimbledon statt Gmeiniweg

Gonzalo Escobar, ein in der Schweiz lebender Ecuadorianer, führt die Meldeliste mit LK 1,1 an. Zwei, drei Spiele sollte er für Grenzach heuer bestreiten, wenn es denn sein Turnierplan zuließe. Allerdings. Escobar trumpft gerade auf der ATP-Tour in der Doppelkonkurrenz mit seinem Partner Ariel Behar aus Uruguay mächtig auf. In der „Race to Milan“-Wertung, dem Jahresranking der Tour, liegt das Duo auf Rang sieben. „Er hat einen riesigen Sprung gemacht“, kann es Kaltenbach kaum fassen.

In der Doppel-Weltrangliste rangiert Escobar auf Platz 49. Und das bedeutet? Der 32-Jährige ist nun bei jedem Top-Turnier im Hauptfeld dabei. Zuletzt auch beim ATP-Masters 1000 in Rom. Escobar ist derzeit in der Form seines Lebens. „Wenn wir auf Sand spielen, steigt die Rasensaison, das ist ein Problem“, weiß Kaltenbach. „Möglich, dass er Queens und Wimbledon uns vorzieht“, lacht Kaltenbach. Wahrscheinlich werde es schwierig, ihn für ein Badenliga-Match zu gewinnen. Kaltenbach ist jedoch Optimist. „Vielleicht kommt er ja mal doch um die Ecke.“

Und wenn nicht, dann sei das eben so. „Alles easy. Wir werden mit unserer alt bewährten Truppe spielen und uns tapfer wehren“, sagt der rastlose Vereinschef, der sich vor allem darüber freut, dass ein „paar Junge hinten dran sind, die in Zukunft den Laden rocken können“.

Realistisch gesehen würde eine Granate an Position Eins das Leben in dieser Saison einfacher gestalten. Das wird aber wohl in den sechs zu absolvierenden Partien die Ausnahme sein. Eine Granate an eins würde das Leben einfacher gestalten.

Als Backups stehen da ganz vorne auch noch Luca Castelnuovo, Luca Keist (beide Schweiz), Tomislav Jotovski (Nordmazedonien), Christian Villagran, Franck Pepe oder auch der Inder Jeevan Nedunchezhiyan. Letzterer, so war geplant, sollte ein paar Monate in Grenzach verbringen, um auch Trainingseinheiten mit den jungen Vereinstalenten abzuhalten. Nun aber stünden Turniere und Impfungen in den USA für den ehemaligen 70. der Doppel-Weltrangliste auf dem Plan.

So wird Grabul (LK 1,5) wohl vorwiegend als Nummer Eins auf den Platz gehen. Zur Stammformation gehören auch Jacob Kahoun (LK 1,5), Jan Sebesta, Muhammed Fetov, Klaus Jank, Yannick Zürn, Philipp Kahoun, Till von Winning und Fabian Beck (alle 2,1).

Viermal muss der TC 1923 auswärts ran, dreimal zuhause auf der eigenen Anlage. Kaltenbach setzt auf viele Punkte in der Mitte und hinten, hofft auf wenig Verletzungspech, und, dass die Grenzacher nichts mit dem Abstieg zu tun haben.