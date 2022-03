Sportmix Reichert/Thomann auf Platz eins

Caroline Wirth startete erstmals bei den Juniorinnen. Dadurch musste sie ihre Kür aus der Schülerklasse um fünf Übungen aufstocken. Caroline präsentierte ihre Vorführung sehr konzentriert und sicher. In der letzten Minute hatte sie jedoch zwei Bodenberührungen, konnte aber ihre letzte Schwierigkeit, den Handstand auf dem liegenden Rad noch gut zeigen. Auch Caroline fuhr eine neue Bestleistung heraus und belegte den fünften Platz. Platz eins ging an Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried. Sie fuhr das anspruchsvolle Programm sicher und zeigte den Zuschauern auch einen Handstand auf dem Lenker.

In der abschließenden Gruppe, der offenen Zweier-Klasse, gingen noch zwei Paare aus Wendlingen und aus Tailfingen an den Start. Die Gebrüder Heinz vom RSV Wendlingen starteten mit einer tollen Kür und einem ersten Platz in die neue Saison.

Der RSV Wallbach hatte den Wettkampf sehr gut organisiert. Alle Teilnehmer waren froh, ihren Sport wieder präsentieren zu können. Am kommenden Sonntag finden in dieser Altersklasse die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Unterweissach statt.