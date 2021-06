Sportmix Reißverschlussklemmt

Ein klemmender Reißverschluss am Neoprenanzug ließ ihn viele Sekunden in der Wechselzone vor dem Aufstieg aufs Rad verlieren. Somit verpasste er hier die erste größere Gruppe, womit eine erhoffte Top-Platzierung in weite Ferne rückte. Im Ziel wurde er nach Absolvierung der Sprintdistanz in der U23 auf dem 24. Rang notiert. „Ohne das Malheur mit dem Reißverschluss hätte ich wohl die erste Radgruppe erwischt, und es wäre sogar ein Top Ten-Platz drin gewesen“, ist er sich sicher.Weil die DM gleichzeitig auch als Bundesligawettkampf ausgetragen wurde, gab es auch eine separate Bundesligawertung. Hier war Männer, der für das Team des AST Süßen startet, auf dem 34. Platz gelistet. Deutlich besser platziert war indes das Team AST Süßen. „Wir kamen auf einen tollen vierten Platz“, freute sich Magnus Männer, dessen Wertung als eine der vier besten des Teamquartetts eingeflossen ist. Und genau diesen positiven Moment will Männer mit in seinen nächsten Wettkampf nehmen. Am kommenden Wochenende ist er bei einem Europacup in Coimbra in Portugal dabei.