Sportmix Rheinfelden gelingt DAAVO-Sieg

Einziger aktiver Ringer war beim Kraftvierkampf Patrick Sutter von Regionalligist RG Hausen-Zell. Der Weltergewichtler belegte in der Altersklasse I (32-39 Jahre) den zweiten Rang hinter Lokalmatador Robert Brombach-Pfennighaus (KSV Rheinfelden). Mit Tagesbestweiten von 45,6 Meter im Schleuderball und 22,94 Metern im Medizinballweitwurf gewann Brombach-Pfennighaus mit deutlichem Vorsprung. In der Altersklasse II (40-49) sorgte Mannschaftskamerad Rolf Rombach mit 2,85 Meter im Standweitsprung und 11,62 Meter im Kugelstoßen für die anderen Bestmarken und holte dem Gastgeber damit einen weiteren Tagessieg. Der dritte Goldpokal für den KSV Rheinfelden kam durch Klaus Tröndle in der Altersklasse VI (70-74). Er gewann vor Hanspeter Kropf (SV Gresgen) und Harald Fleischer (SV Inzlingen).

Ebenfalls drei Tagessieger und in der Mannschaftswertung den zweiten Platz holte sich die WKG Weitenau-Wieslet. Josef John gewann für die Vereinigung aus dem Kleinen Wiesental in der Klasse III (50-59) vor Wolfgang Zeiher (KSV Rheinfelden) und Mark Ühlin (KSV Gersbach). Der WKG-Doppelsieg ging in der Altersklasse V (65-69) an Harry Sproll vor Gerhard Baier. Dritter wurde Kurt Sommer (KSV Rheinfelden. Als ältester Teilnehmer mit knapp 85 Jahren ging Kurt Leisinger (WKG Weitenau-Wieslet) an den Start. In der Klasse VII (über 75 Jahre) wurde er Tagessieger vor Karl-Heinz Wagner (RG Hausen-Zell) und Wolfgang Zens (SV Inzlingen). Erhard Völz holte in der Klasse IV (60-64) den Titel für den SV Gresgen vor den beiden DAAVO-Sportwarten Alfred Sutter (RG Hausen-Zell) und Frank Brombach (KSV Rheinfelden).