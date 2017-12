Sportmix Rheinfelder Mädchen Tagessiegerinnen

„Jugend trainiert für Olympia“: Welcher Schüler bekäme da nicht große Augen und träumte zumindest einmal davon, an einem sportlichen Großereignis teilzunehmen. Und so gab es auch gestern wieder strahlende Kinderaugen in der Neumatthalle in Lörrach-Stetten, als der Kreisentscheid im hiesigen Schulbezirk im Bereich Kunstturnen über die Bühne ging.

Lörrach (lu). Allerdings: Lediglich elf Schul-Mannschaften aus Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Steinen gingen an die Geräte – alles in allem knapp 60 Mädchen und Buben in den Altersklassen (AK) I bis V im Alter zwischen sechs und 14 Jahren, wobei die Mädels deutlich in der Überzahl waren. Auf dem Programm standen die Übungen am Sprung, Boden, Balken und Reck. Geturnt wurden Pflicht- und auch Kürübungen.

„Immerhin sind die Schülerzahlen seit einigen Jahren konstant geblieben“, erklärten Sarah Bächle (Lehrerin an der Neumattschule) und Verena Gläsker (Freiburg), die als Kreisbeauftragte Schulturnen für den Wettkampf verantwortlich zeichneten. Zuletzt sei es stets schwerer geworden für die Schüler, für diesen Kreisentscheid frei zu bekommen. Auch von Funktionärsseite droht Ungemach. „Es wird auch zunehmend schwerer, die nötigen freiwilligen Betreuer und Wettkampfrichter zu finden“, sagen die beiden Kreisbeauftragte. Umso mehr dankten sie daher jenen, die jetzt diesen Kreisentscheid erst möglich machten, unter anderem auch Klaus Geiger vom SV Istein.

Zu den Ergebnissen: In der Altersklasse I turnten die Mädchen des Kant-Gymnasiums Weil am Rhein am besten, in der AK II die des Georg Büchner-Gymnasiums in Rheinfelden. In der Altersklasse III und IV präsentierten sich die Mädchen des Lise-Meitner-Gymnasiums in Grenzach-Wyhlen am erfolgreichsten. Am höchsten bewertet in der AK V wurde die Mädchenmannschaft der Bärenfelsschule in Grenzach sowie die der Buben der Lindenschule.

Und wer wurde nun Tagesbester? Das war eindeutig mit der höchsten Mannschaftspunktzahl das Team des Georg Büchner-Gymnasiums in der AK II. All diese Siegermannschaften dürfen sich jetzt Hoffnungen auf die Teilnahme am Bezirksentscheid machen. Wer teilnehmen darf, entscheidet sich erst, wenn alle Kreisentscheide im Bereich des Regierungspräsidiums Freiburg abgeschlossen sind. Der Bezirksentscheid findet am 23. Januar in der Neumatthalle in Stetten statt.