Sportmix RSV bei Top-Team

Weil am Rhein (mib). Die Wiege des Schweizer Rollhockeys steht in Montreux. Exakt dahin führt die Reise des RSV Weil am Samstag, wenn ab 17 Uhr der vierte Spieltag der Saison auf dem Programm steht. Gegner Montreux HC ist ein echter Brocken.

„Montreux ist ähnlich stark wie Diessbach, die Mannschaft gehört zu den Top3“, bringt es Felix Furtwängler, Teamsprecher des RSV, auf den Punkt. Er und seine Teamkollegen sind gefordert. Gegen Diessbach stand kürzlich ein 1:8 auf der Anzeigetafel. Die Trauben werden also wieder zu weit oben hängen. Das weiß auch Furtwängler, doch bange manchen gilt nicht. Er verweist auf die beiden Auswärtsauftritte in dieser Saison. Da hat sich das noch punktlose Schlusslicht „nicht schlecht verkauft“, wie Furtwängler feststellt.

In Dornbirn habe die Einstellung gepasst, dort sei man in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft gewesen. Und in Uttigen beim Nationalliga B-Vertreter habe man im Pokal das einzige Erfolgserlebnis verbucht. Während es im Cup am 12. November nach Genf geht, steht jetzt die Fahrt nach Montreux und einem Gegner auf dem Programm, der taktisch sehr versiert ist und zudem über gute Einzelspieler verfügt.

„Wir werden alles geben“, so Furtwängler. Alle Mann sind an Bord. Spielertrainer Marc Werner erhält künftig im Trainer Unterstützung von Sascha Wörner, der sich vornehmlich um die Defensive kümmern wird.