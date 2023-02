Sportmix RSV Weil ist hungrig auf mehr

Am vergangenen Wochenende gingen die Weiler erst zum zweiten Mal in dieser Saison als Sieger vom Platz. Beim JRC Genf erzielte Marc Werner 39 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 5:4. „Dieser Sieg tat uns allen gut. Es ist aber nicht so, dass die Stimmung davor schlecht war. Wir haben immer Spaß“, sagt Furtwängler. Nicht einverstanden war der Weiler Topscorer in Genf einmal mehr mit der Chancenverwertung. „Wir hätten gerade in der ersten Halbzeit noch mehr Tore erzielen können.“

Vor große Probleme stellte der RSV den Gastgeber aus Genf allerdings mit dem Pressing. „Das wollen wir auch wieder gegen Vordemwald auf den Platz bringen.“ Furtwängler: „Wir werden wieder alles reinhauen und am Ende hoffentlich mit drei Punkten nach Hause gehen. Dafür müssen wir aber auch etwas tun“, weiß der Kapitän. Im Hinspiel bei den White Sox musste sich Weil in der Verlängerung mit 6:8 geschlagen geben. „Damals hatten wir allerdings nur einen dezimierten Kader zur Verfügung. Jetzt sieht das anders aus.“ Die Weiler können am Wochenende personell aus dem Vollen schöpfen und so auf den dritten Sieg hoffen.