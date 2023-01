Sportmix RSV will eine Serie starten

Allerdings bringen es die Grenzstädter schlicht zu selten über die gesamte Spieldauer auf den Platz. „Wir haben in den vergangenen Spielen einige Dinge gut gemacht. Torchancen spielen wir uns immer heraus. Verteidigen wir konzentriert, können wir uns gegen Uttigen sicherlich auch durchsetzen“. Das Schlusslicht aus der Nähe von Thun wartet in dieser Runde noch auf die ersten Punkte. „Wenn wir jetzt auch noch gegen die Uttiger verlieren, ist das der Tiefschlag in dieser Saison“, weiß Furtwängler. „Das wäre wieder einmal typisch RSV, wenn wir uns dem vermeintlich schwächeren Gegner anpassen würden“, kennt Weils bester Skorer die große Schwäche seines Teams. Um das dieses Mal jedoch zu verhindern, wolle man von Anfang an zeigen, wer die Partie am Ende für sich entscheiden wird. Für Weil darf sicherlich nur ein Sieg zählen. Hinter dem Einsatz von Max Schmidle steht noch ein Fragezeichen. Er hatte schon vor einer Woche in Pully gefehlt.