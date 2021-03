Sportmix Saison wirdabgebrochen

Weil am Rhein (nod). Diese Entscheidung ist für den RSV Weil keine Überraschung: Das Zentralkomitee des Schweizerischen Rollhockeyverbandes hat jüngst beschlossen, die Saison in vier Aktivenklassen abzubrechen. Das betrifft auch die Nationalliga B, wo der ESV Weil spielt. Außerdem wird die Spielzeit in der Nationalliga A, der 1. Liga und bei den Damen nicht fortgesetzt. Solches passierte dem ESV Weil bereits in der vergangenen Spielzeit. „Der 7. April als spätestmöglicher Termin für den Re-Start kann aufgrund der Beschlüsse des Bundesrates nicht eingehalten werden. Gleichzeitig bleiben die erschwerten Reisebestimmungen nach Österreich bis mindestens Ende Mai und Deutschland bestehen.“, so der Verband in seiner Stellungnahme.