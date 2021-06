Damit fehlt die Würze, und vielleicht auch die letzte Konsequenz in Sachen Aufstellungen. Der eine oder andere Top-Crack wird nicht zum Schläger greifen. „Es wird Geld gespart“, glaubt Nicola Grether, Teamchefin der Grenzacherinnen, die am Sonntag (11 Uhr) ihr erstes Saisonmatch beim TC Durlach bestreiten. Grenzach zog nicht zurück. So wie fünf weitere Teams. Der TC BW Donaueschingen und der TC Bischweiler sind dagegen nicht mehr dabei.

Gegen Bischweiler sollte vergangene Woche die Saisonpremiere der Grenzach- erinnen erfolgen. Das Spiel fiel aus. In der Tabelle wird nun ein 9:0 für Grether & Co. notiert. „Eine klare Sache. Es war schon lange nicht mehr so deutlich“, schmunzelt die Mannschaftsführerin.