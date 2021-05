Sportmix Salvarani hext die Wölfe in Spiel fünf

Freiburg (pd/mib). Nein, die Freiburger Kufenflitzer darf man einfach nicht abschreiben. Auch ein 0:2-Rückstand in der DEL2-Halbfinal-Serie gegen die Bietigheim Steelers sorgt bei den Wölfen nicht für hängende Köpfe. Im Gegenteil. Und so kommt es am heutigen Dienstag zum alles entscheidenden fünften Spiel um den Einzug ins Finale. Nach dem 5:4-Erfolg zuhause in Spiel drei folgte am Sonntagabend ein 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)-Sieg im Schwabenland. Damit haben nun beide Klubs zwei Siege auf dem Konto. Diese Best-of-five-Serie wird also im allerletzten Match entschieden.