Sportmix Sarah Bürgin startet für Deutschland

Ein weiteres Trio, bestehend aus Malin Bürgin, Emely Brodt und Laura Knaus, startete in der Folgekategorie Schüler C (Jahrgänge 2010 und 2011). Laura dominierte den Wettbewerb, indem sie ihre Leistung abrief und so in allen drei Pflichtfiguren sehr gute Wertungen erzielte. Dies wurde mit Gold belohnt. Emely bewies bei ihrem ersten Start in der Schüler C-Konkurrenz ebenfalls starke Nerven und jubelte deshalb über die Silbermedaille. Malin lief einen tollen ersten Bogen, wackelte jedoch etwas bei der Schlinge und reihte sich somit direkt hinter Emely auf Platz drei ein. Auch in dieser Kategorie schafften es die Weiler Mädels, ihre Konkurrenz aus Freiburg, Lahr und Konstanz deutlich hinter sich zu lassen.