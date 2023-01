Sportmix Schlenzertore bringen Sieg

Nun endlich gaben auch die Heilbronner Gas und wurden in der 28. Minute durch den Anschlusstreffer belohnt. Tonge war mit einem Schlagschuss erfolgreich. Frédérik Cabana hätte wenig später sogar den Ausgleich erzielen können. Doch der Falken-Stürmer scheiterte.

Statt dessen legten die Wölfe mit ihrem nun dritten trockenen Schlenzer, der zu einem Torerfolg führte, nach. Diesmal war es David Makuzki, der zur Mitte des Spiels den alten Abstand (31.) wiederherstellte.

In der zweiten Hälfte des Mitteldrittels wechselten sich nun erneut Powerplays auf beiden Seiten ab. Heilbronn nutzte sein drittes Überzahlspiel, um in Person von Williams mit einem Schlagschuss auf 2:3 (39.) aus Falkensicht zu verkürzen.

Gleich zu Beginn des letzten Drittels stellten die Wölfe dann jedoch die Weichen für einen erfolgreichen Ausgang dieser Auswärtsfahrt an den Neckar. Ausgerechnet in erneuter Überzahl leistete sich Heilbronn nämlich einen seiner zahlreichen Abspielfehler an diesem Abend, an dessen Ende Shawn O’Donnell im Alleingang den späteren Endstand von 4:2 aus Wölfe-Sicht (42.) erzielte.

Heilbronns Schlussoffensive erreichte um die 50. Minute herum ihren Höhepunkt, indem sich bei Fünf-gegen-Fünf powerplayartige Szenen vor dem Tor von Patrick Cerveny abspielten. Aus dieser Einschnürung wurden die Wölfe jedoch von einem Strafpfiff gegen Heilbronn befreit. Die aufopferungsvollen Defensivbemühungen des Wolfsrudels wurden fünf Minuten vor Schluss durch einen geblockten Schuss des sich längs auf das Eis werfenden Shawn O’Donnell versinnbildlicht.

Der im Eishockey nicht unübliche Applaus seiner Teamkameraden, der sich darin zeigte, dass die sich auf der Bank befindenden Spieler mit ihren Schlägern an die Bande klopften, wiederholte sich daraufhin in den finalen Minuten des öfteren – und insbesondere, nachdem das Rudel zwei weitere „One-Timer“ bei leerem Falkentor von Jeremy Williams überstanden hatte.

Der EHC begab sich daraufhin mit drei verdienten Punkten im Gepäck auf die Heimfahrt und tritt nun bereits am heutigen Dienstag ab 20 Uhr bei den Bayreuth Tigers an.

Tore: 0:1 (5.) Orendorz (De Los Rios), 0:2 (22. ) Neher (O’Donnell, Prapavessis), 1:2 (28.) Tonge (Cabana, Rymsha), 1:3 (31.) Makuzki (Neher, Prapavessis), 2:3 (39.) Williams (Tonge, Fischer) – PP1, 2:4 (42.) O’Donnell – SH1. Strafminuten: Heilbronn 6, Freiburg 8.