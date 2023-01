Kaufbeuren (nod). Die positive Überraschung blieb aus Sicht des EHC Freiburg am Freitagabend aus. Der DEL2-Klub aus dem Breisgau verlor das Auswärtsmatch beim ESV Kaufbeuren deutlich mit 3:7 (1:1, 2:3, 0:3). Die Gäste brachen aber erst im Schlussdrittel ein. Zuvor lagen sie dreimal in Front, mussten aber immer wieder in Unterzahl Gegentreffer hinnehmen.