Sportmix Schnell hinauf zum Belchenhaus

Die Region vertrat Hanspeter Scherr (M50) vom TuS Lörrach-Stetten mit seinem siebten Rang in der Gesamtwertung (57:47) bestens, gefolgt vom Grenzacher Stefan Böhm auf Rang 13 und dem Brombacher Ulf Sörensen (M45), der in 1:01,53 Stunden auf Platz 18 in der Gesamtwertung lief.

Insgesamt erreichten bei diesem sehr anspruchsvollen Lauf 88 Männer und 26 Frauen das Ziel. Ältester Läufer war mit über 67 Jahren der Löffinger Viktor Braun, älteste Teilnehmerin die Ettenheimerin Gisela Wieczorek.

Bei ihnen allen bedankte sich der TuS-Vorsitzende Tobias Hauger dafür, dass sie sich trotz der Umstände und ungeachtet der Corona-Auflagen zur Teilnahme entschlossen hatte. Er schürte dabei die Hoffnung auf ein pandemiefreies Jahr 2022, in dem es sicherlich wieder möglich sein könnte, den Ausgang des Belchenlaufs in der neuen Buchenbrandhalle zu feiern und dabei auch hervorragende Platzierungen im großen Finale des Schwarzwald-Berglauf-Pokals zu würdigen, der in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer fiel.