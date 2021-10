Sportmix Schon die zweite Heimniederlage

In der Anfangsphase machte der EV Landshut mächtig Druck, doch Freiburg hatte damit kaum Probleme. Die erste gute Chance nach knapp drei Minuten gehörte Christoph Kiefersauer, der den Puck jedoch knapp am Tor vorbeischoss. In der Folge entwickelte sich ein schnelles von Konterangriffen geprägtes Spiel, das den Spielern selbst kaum Zeit zum Verschnaufen ließ. Bezeichnend hierfür war die Szene in der elften Spielminute: In Überzahl spielte sich der Ex-Freiburger Andrée Hult eine Großchance heraus, und im Gegenzug schalteten Marcel Kurth und Jordan George am schnellsten. Kurth eröffnete den Konter mit einem langen Pass auf George, der Dimitri Pätzold im Alleingang keine Chance ließ und Freiburg folgerichtig mit 1:0 in Führung brachte.