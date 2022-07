Sportmix Schweden-Stürmer eine Verstärkung

Im schwedischen Köping geboren, durchlief der Stürmer den Nachwuchs der Nachbarstadt Arboga und absolvierte seine erste volle Profisaison 2014 in der dritten schwedischen Liga bei Olofströms IK, für die er auf Anhieb 23 Scorerpunkte in 36 Spielen erzielen konnte. Auch in den darauffolgenden Jahren zeichnete sich Immo durchweg als einer der besten Scorer seiner Mannschaft aus und kommt so auf eine Statistik von 95 Scorerpunkten (44 Tore) in 109 Spielen.

In der Spielzeit 2017/18 hatte der Linksschütze dann die Möglichkeit, sich in der zweiten schwedischen Liga zu beweisen, und zeigte auch dort eindrucksvoll sein Können. In 201 Spielen konnte der Stürmer starke 152 Scorerpunkte (75 Tore) produzieren. 2019/20 zeichnete er sich damit als siebtbester Scorer der gesamten zweiten schwedischen Liga aus.