Sportmix Selbstbewusst nach Sachsen

Freiburg. Hinter dem EHC Freiburg liegt in der DEL2 ein Sechs-Punkte-Wochenende. Da wurde mit den beiden 4:1-Siegen gegen Bayreuth (auswärts) und DEL-Absteiger Krefeld Selbstvertrauen aufgebaut. Mit dieser neuen mentalen Stärken wollen die Wölfe nun an diesem Wochenende mit dem heutigen Auswärtsspiel in Crimmitschau (Beginn 20 Uhr) und dem sonntäglichen Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars weiter fleißig punkten.

Bärenstark war die Leistung der Freiburger am vergangenen Sonntag gegen die Krefelder Pinguine, die sich Hoffnungen auf eine Rückkehr in die DEL machen. Es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem dann die Wölfe die Akzente setzten.