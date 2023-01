Sportmix Siegtreffer39 Sekundenvor Schluss

„Dieser Sieg tut unfassbar gut. Das haben wir gebraucht. Jetzt haben wir Lust auf mehr“, machte RSV-Kapitän Felix Furtwängler nach dem Spiel deutlich. Die Weiler kletterten damit auf den fünften Tabellenplatz und haben nun sieben Zähler auf dem Konto. Da allerdings auch Pully RHC gegen Wolfurt gewinnen konnte, beträgt der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz weiterhin elf Punkte.

Sechs Partien stehen für Weil in der Qualifikationsrunde noch auf dem Programm. In Genf gingen die Weiler früh durch das Tor von Max Bross mit 1:0 in Führung. Direkt im Gegenzug glichen die Gastgeber aber schon wieder aus. Nach elf Minuten drehte Genf das Spiel zwischenzeitlich sogar ganz und stellte auf 2:1. Das war auch das Ergebnis zur Halbzeit. „Wir waren in den ersten 25 Minuten noch nicht zwingend genug“, monierte Furtwängler. „Nach dem Seitenwechsel haben wir uns vorgenommen, bissiger zu sein. Das hat gut funktioniert.“