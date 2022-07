Sportmix Silber undBronzefür Hauber

Im Mehrkampf kommen zu den klassischen Gewichtheber-Disziplinen Reißen und Stoßen noch drei athletische Disziplinen mit in die Wertung: DreiHopp, Kugelschock und Sternlauf.

Vom KSV Lörrach traten drei Teilnehmer in der Altersklasse der Schüler in Obrigheim an. Tizian Hauber (Jahrgang 2008, Körpergewicht 64,8 kg) brachte im Reißen 67 Kilogramm und im Stoßen 87 Kilogramm in die Wertung. In den Athletik-Disziplinen nahm er seinem nach dem Gewichtheben knapp vor ihm liegenden Konkurenten sogar noch einmal einige Punkte ab. In der Endwertung lag er dann mit wenigen Zählern hinter dem Erstplatzierten und erreichte mit 557,97 Punkten den zweiten Platz und darf sich nun Baden-Württembergischer Vizemeister nennen.