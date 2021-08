Am Ende waren es nur vier Hundertstelsekunden. Simea Thanei (TV Wehr/Foto) ist am Wochenende bei den Deutschen U20-Leichtathletikmeisterschaften in Rostock hauchdünn an einer Bronzemedaille über 100 Meter Hürden vorbei geschrammt. Lediglich mit der dreizehnt besten Meldezeit war Thanei gemeldet. Und dann steigerte sich die Wehrerin enorm, lief im Vorlauf mit 14,10 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit. Über die Zeitregelung schaffte sie dann den Sprung ins Finale. Und dort setzte Simea Thanei noch einen drauf, kämpfte um eine Medaille. Letztlich war Naomi Krebs (LG Bamberg) als Dritte in 13,98 Sekunden nur einen Hauch schneller. In 14,02 Sekunden drückte Thanei ihre Bestzeit erneut. Fabian Klein (TV Schwörstadt) schied über 100 Meter (11,20) als Siebter seines Vorlaufes aus. Text: Nodler/Foto: Görlitz