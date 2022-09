Sportmix „Sind unterwegs, um zu überraschen“

Frage: Der Kader hat sich verändert. Es gab Neuzugänge und auch Abgänge. Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenstellung?

Unser Torhüter Patrik Cervený hat ja noch einen Vertrag mit uns. Diesen hatten wir bewusst so gestrickt. Wichtig war es daher auch, dass wir mit unseren einheimischen Spielern weiter zusammenarbeiten: De Los Rios, Billich, Linsenmaier, Danner, auch Wittfoth, den ich dazuzähle. Aber auch Jungs, die sich in der vergangenen Saison ihren Vertrag klar erarbeitet haben. Das waren Spieler wie Kiefersauer, Trinkberger, Kaisler oder Neher, die alles getan haben, dass wir erfolgreich sind, dass wir am Ende ins Playoff-Viertelfinale gekommen sind, was uns im November keiner zugetraut hätte. Somit waren wir froh, dass wir die Spieler halten konnten. Bei einigen hat es leider nicht geklappt. Da brauchen wir nicht herumzureden, dass wir drei, vier der anderen Jungs auch gerne behalten hätten. Aber wir konnten da finanziell einfach nicht mithalten. Somit haben wir uns dann intensiv damit beschäftigt, wen wir wollen. Da hatten wir einige Spieler schon auf dem Radar gehabt wie Tor Immo oder Shawn O’Donnell, die wir schon länger beobachtet haben. Immo wollte ich schon letzt Saison in der Länderspielpause holen, weil uns der vierte Ausländer noch gefehlt hat. Damals war es uns noch nicht möglich. Diese Saison haben wir hart daran gearbeitet, dass es dann auch klappt.

Frage: Sie habe es gerade schon erwähnt. Der Einzug ins Viertelfinale war durchaus überraschend. Ist das für die Saison jetzt mehr eine Hürde oder mehr Ansporn? Oder beides zugleich?

Es ist eher Ansporn. Eine Hürde ist es definitiv nicht. Wenn man in eine neue Saison geht, dann hat man immer sein Ziel. Man muss aber auch ganz klar die Kirche im Dorf lassen. Wir sind ein Verein mit dem kleinsten Etat der Liga. Das ist Fakt. Bei Krefeld oder Kassel reden wir von einem Etat von vier bis viereinhalb Millionen Euro. Bei uns reden wir von 1,7 bis 1,8 Millionen Euro. das sollten alle schon bedenken bei der ganzen Zielsetzung und was da so an Wünschen geäußert wird. Da machen wir aus unseren Möglichkeiten schon gute Sachen. Wir als Mannschaften haben natürlich immer den Anspruch, so weit zu kommen wie nur irgendwie geht.

Frage: In einer anderen Liga, in einer anderen Sportarten machen zwei Mannschaften mit den kleinsten Etats momentan die größten Sprünge und stehen an der Tabellenspitze...

Und das ist genau das Paradebeispiel dafür. Das ist ein stückweit auch das, wo ich hinschaue. Egal, ob das jetzt bei SC Freiburg oder Union Berlin ist, das ist genau so ein Punkt, den ich gerne auch mal bei meinen Jungs sage. Das ist uns egal, wir haben unsere Spieler, denen vertrauen wir zu einhundert Prozent. Die versuchen wir besser zu machen. Alles ist möglich. Leicester City ist vor ein paar Jahren auch Meister in der Premier League geworden.

Frage: Am Wochenende müssen Sie mit den Wölfen zuerst nach Landshut, dann kommt Dresden. Dann geht es in die Lausitz, bevor Kaufbeuren kommt. Was sagen Sie zu diesem Auftakt?

Das ist ein sportliches Programm. Gerade am ersten Wochenende haben wir von der Papierform her zwei Topteams der Liga. Landshut hat sich noch mal gut verstärkt. Dresden hat schon in der vergangenen Saison überzeugt. Die haben in der Vorbereitung in Frankfurt 4:0 gewonnen. Da kommen also zwei dicke Brocken auf uns zu. Wir sind da nicht der Favorit, aber wir sind unterwegs, um zu überraschen und da arbeiten wir gerade hart drauf hin.