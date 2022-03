Sportmix Ski Cross am Bernauer Hofeck

Mit der Next Generation Tour will der deutsche Ski Cross den alpinen Nachwuchs schon früh an die weiter aufstrebende Sportart heranführen. In Bernau entstand dazu eine Wellenstrecke mit Startgate, aus dem heraus unter den Augen von DSV-Trainer Dennis vom Brocke der so wichtige Start zunächst geübt und dann im Wettkampf erprobt wurde. Knapp zwanzig Athleten der Jahrgänge 2004 bis 2009 stellten sich der Herausforderung und dem anschließenden Feedback der Bundestrainer.

Bei den Damen siegte Paula Birkenberger (SC Löffingen), die U14 gewann Marvin Ehreiser (SC Yburg), in der U16 setzte sich Tim Thißen (SZ Bernau) in allen Zweikämpfen vor Marcel Huber (SC Seebach) durch. Nico Offenwanger (SZ Ehingen) gelangen die meisten Siege in der U18-Klasse.