Sportmix Spannende Atmosphäre mit leeren Händen

Silvio Campari ist entfernt mit dieser Unternehmerfamilie verwandt und erzählte am Rande seines Gastspiels in Lörrach, dass er als mehrmaliger Welt- und Europameister in fast 50 Jahren aktivem Sport seine Erfahrungen in dieser japanischen Kampfsportart gerne vor allem an junge Leute weiter geben will. Und bei den Lörracher Karate-Machern um Antimo Pascarella sei eben diese Nachwuchsarbeit ganz wichtig. Und so waren dann der Großteil der gut 50 an den „Karate Summer-Days“ Teilnehmer Kinder und Jugendliche. Sie erwartete Trainingseinheiten sowohl in Kata als auch Kumite, meist gemeinsam gestaltet vom Lörracher Gastgeber Pascarella (6. Dan) und Campari (7. Dan).