Sportmix Spannende Premiere in Haagen

Der dritte Kampftag in der 2. Bundesliga bringt für den KSV 02 Lörrach eine Premiere. Der Traditionsverein trifft am Samstag (11. November) um 18 Uhr in der Schlossberghalle Haagen auf zwei Gegner.

Lörrach (gwv). Mit den „Null-Zweiern“ messen die zweite Mannschaft von AV 03 Speyer und AC Weinheim die Kräfte. Der AV 03 Speyer II heimste in dieser Saison bereits 585 Punkte ein. Das ist schon eine Hausnummer für den KSV 02. Sowohl Weinheim als auch der KSV Lörrach 02 haben in der aktuellen Saison die 500-Punkte-Marke noch nicht geknackt.

Lörrachs Trainer Mike Riesterer hat bei der Mannschaftsaufstellung eine große Auswahl. So wird morgen Beata Jung zum ersten Mal für den KSV Lörrach 02 an die Hantel gehen. Zudem wird auf Lörracher Seite der frisch gebackene Deutsche Meister Moritz Huber in der Haagener Schlossberghalle antreten.

Auftritt des Deutschen Meisters

Desweiteren stehen Markus Kerimov, Florian Gottstein, Cavide Benseven, Camilla Valduga und Timo Hofmann im KSV-Kader.

Mannschaftsleiterin Verena Valduga hält sich deshalb mit einer Prognose zurück. „Es ist zudem schwer, die Leistungen der Gegner einzuschätzen. Auf jeden Fall rechnen wir mit einem spannenden Wettkampf.“

Wenn alles optimal verläuft, kann der KSV 02 Lörrach mit einem Schlag zwei Siege feiern.

Zum Auftakt wird die Guggemusik „Oktave Chratzer“ ab 18 Uhr aufspielen, um dem spannenden Dreier-Wettkamp den passenden Rahmen zu geben.