Sportmix Spektakel unter dem Hallendach

Basel (pd). Die Stadt am Rheinknie bildet nach 18 Monaten ohne Freestyle-Motocross-Contests und -Shows den Startschuss für ganz Europa. Im vergangenen Jahr sollte die Jubiläumstour alles Bisherige in den Schatten stellen, heißt es von Seiten der Veranstalter. Jetzt wird alles beim Re-Start noch spektakulärer. Denn erstmals fliegen die Sportler mit ihren Motorrädern bei der Team-Weltmeisterschaft durch die Arenen in Basel, München und Köln.

Welches Land ist die beste Freestyle-Nation? Drei Teams mit den besten FMX-Sportlern der Welt treten gegeneinander an. In verschiedenen Wettbewerben sammelt jedes Team Punkte für die Mannschaftswertung. Die Nation mit den meisten Punkten am Ende ist der Gewinner der „Night of the Jumps“- WM.