Sportmix Spektakuläre Verpflichtung

Es wäre unangemessen, Alcaraz nur als Wunderkind im Schaumbad der Gefühle zu feiern. Der vom früheren Weltranglisten-Ersten Juan Carlos Ferrero betreute Iberer spielt ein Tennis mit Bodenhaftung. Er eifert damit seinem großen Vorbild Rafael Nadal nach, der das ATP Turnier von Basel bereits im Alter von 17 Jahren (2003) erstmals bestritt und nunmehr den alleinigen Rekord von 22 Grand Slam Siegen innehält.

Die Swiss Indoors weisen die stolze Tradition auf, „Rising Stars“ frühzeitig in das Schaufenster zu stellen. Nebst Nadal debütierten in Basel in jungen Jahren auch schon „Tenöre“ wie Agassi, McEnroe, Lendl, Edberg, Tsitsipas, um nur einige zu nennen.

Alcaraz wird im Topspiel des Tages wie erwähnt am 24. Oktober aufschlagen. Aufgrund der Verpflichtung von Alcaraz und des starken Aufkommens der „Next Generation“ werden sich die Swiss Indoors am Super Monday auf das Tennis konzentrieren und mit einem vollen Tennisprogramm starten. Von daher findet der Showact in verkürzter Form im Rahmen der 15-minütigen Eröffnungszeremonie mit Beginn um 17.30 Uhr statt.