Sportmix Spiel und Spaß im Vordergrund

„Mit der vollen Kapelle wird wohl niemand anreisen“, vermutet Präsident Thilo Kaltenbach. Was indes nicht nur schlecht sei. So könne man viel besser die regionale Karte ausspielen. Top-Cracks wie Gonzalo Escobar (LK 1,1, Ecuador/Schweiz), der gestern an der Seite von Ariel Behar das Doppel-Viertelfinale des Rasenturniers von Queens bestritt, Jeevan Nedunchezhiyan aus Indien, der derzeit beim ITF-Turnier in Palm Coast aufschlägt, oder Cristian Villgran (Frankreich) kommen eher nicht zum Einsatz.

„Nachdem das Ziel Klassenerhalt nun keine Rolle mehr spielt, haben wir uns vorgenommen, uns so gut es geht, zu verkaufen. Erfreulich ist, dass das Schweizer System wieder abgeschafft wurde“, sagt Kaltenbach.

Grabul und Sebesta fallen wohl aus

Für das Premieren-Wochenende müssen die Grenzacher wohl ohne die langjährige Teamstütze Dimitar Grabul (LK 1,5) auskommen, der in der Schweiz im Einsatz ist. Dasselbe gilt für den jungen Neuzugang und die Nummer drei des TC 1923, Jan Sebesta. Dieser hat zudem eine Wildcard für ein ITF-Turnier in Klosters erhalten.

Somit dürften am Samstag beim TC Schönberg (ab 11 Uhr) und am Sonntag in Pforzheim (ebenfalls ab 11 Uhr) wohl die beiden Kahoun-Brüder, Jacob und Philipp, zum Schläger greifen. Dazu gesellen sich wohl Routinier Klaus Jank, die beiden Neuzugänge Yannick Zürn und Till von Winning sowie Teamchef Fabian Beck. Zürn und von Winning kamen vom TC Schönberg und feiern ausgerechnet beim Ex-Klub ihr Debüt im Grenzacher Dress.

Und was rechnen sich die Grenzacher für das Wochenende aus? Eine Prognose fällt schwer. Schönberg, so Kaltenbach, sei immer eine sehr hohe Hürde, seien in dieser Besetzung aber wohl eher nicht zu schlagen, und bei Pforzheim II wissen man eben nie genau, mit welcher Formation der Gegner antrete. Die erste Mannschaft geht immerhin in der 2. Bundesliga Süd an den Start.