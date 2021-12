Sportmix Spitzenreiter der Gastgeber

Von Uli Nodler

Weil am Rhein. An diesem Wochenende trifft der Primus zunächst am Samstag (ab 18 Uhr) auf den KKS Hambrücken und am Sonntag ab 13 Uhr auf die HSG München. .Alles ist in der Ötlinger Mehrzweckhalle für einen großen Wettkampf gerüstet. Insgesamt stehen sechs Duelle auf dem Programm. Außer Gastgeber Weil sowie Hambrücken und München treten in Ötlingen die SSG Dynamit Fürth, SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell und die Sgi Waldenburg an.