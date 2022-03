Sportmix Starker Auftritt in Bestbesetzung

„Ich habe allen Grund zur Zufriedenheit mit meinem Team“, sagte KSV-Trainer Mike Riesterer. Erstmals konnte der KSV in dieser halbierten Saison in Bestbesetzung antreten. So flogen für den Wettkampf in Nordbaden die beiden Spitzenathleten Beata Jung und Sean Brown, die auch schon in früheren Jahren für den KSV an die Hantel gegangen sind, eigens aus Irland ein. Beate Jung, 28-jährige ehemalige Heberin der ungarischen Nationalmannschaft, bestritt in Ladenburg ihren 14. Wettkampf für den KSV, brachte alle sechs Versuche im Reißen und Stoßen durch.

Jung heimste in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm im Zweikampf 199 Kilogramm zur Hochstrecke und holte damit für ihr Team 137,6 Relativpunkte. Noch etwas draufzusatteln verstand ihr Lebensgefährte Sean Brown. Der 30-Jährige, aktuell Mitglied der irischen Nationalmannschaft, trat erst zum zweiten Mal für den Lörracher Kraftsportverein an und brachte in der Gewichtsklasse bis 84 Kilogramm alle sechs Versuche durch. Der Lohn waren für 305 Kilogram im Zweikampf 138,5 Relativpunkte.