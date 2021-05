Sportmix Steelers haben Kufenspitze vorn

Der größte Dank gehe jedoch an jeden einzelnen Fan, der den EHC in dieser mehr als schwierigen Saison mit aller Kraft unterstützt habe. „Ohne euch wäre nicht einmal ein Hauch davon möglich gewesen. Allen Widrigkeiten zum Trotz können wir gemeinsam auf eine mehr als erfolgreiche Spielzeit zurückblicken. Bei aller Trauer über das Ausscheiden überwiegt der Stolz auf das Geleistete und noch über dem, die Vorfreude, euch in der kommenden Saison endlich wieder im Stadion hören zu dürfen.“

Hausherren kämpfen aufopferungsvoll

Beim entscheidenden Spiel fünf in der Breisgaumetropole blieben die Zuschauerränge indes leer. Die wenigen, die kommen durften, sahen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber und einmal mehr spielerisch auftrumpfende Steelers.

Und wie schon beim letzten Heimspiel fighteten sich die Wölfe nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand zurück ins Spiel. Doch statt wie in den Begegnungen drei und vier den Siegtreffer im Schlussdrittel zu erzielen, gerieten die Freiburger diesmal in der 47. Minute entscheidend in Rückstand. Treffer Nummer vier fiel kurz vor der Schlusssirene, als der EHC seinen Keeper vom Eis genommen hatte.

Erstes Drittel: Steelers starten druckvoll

Zu Beginn waren es die Bietigheimer, die wieder druckvoll ins Spiel starteten. Sie wiederholten auf den Schuss genau ihre überragende Ausbeute von 19 Schüssen im Eröffnungsdrittel des vierten Spiels. Im Mittelpunkt stand wieder EHC-Torwart Enrico Salvarani, der unter anderem mit einer Spagat-Parade mit dem Fanghandschuh sein Können unter Beweis stellte.

Das erste Powerplay für die Wölfe sorgte für einen Unterbruch der Steelers-Drangphase. Im ersten Überzahlspiel der Partie war es Scott Allen, der immer wieder für Gefahr am Torkreis sorgte. Zählbaren Erfolg durften indes erst etwas später die Gäste verbuchen. Verteidiger Tim Schüle war nach Vorlage von Riley Sheen und Matt McKnight zur Stelle (0:1, 8.)

Freiburg fuhr immer wieder gezielte Angriffe, doch mehr als ungefährliche Torschüsse brachte der Gastgeber gegen die nun auch stark forecheckenden Steelers nicht zustande.

EHC holt im zweiten Drittel ein 0:2 auf

Freiburg startete gut in den Mittelabschnitt und konnte sich auch im Bietigheimer Drittel festsetzen. Torchancen spielten sich aber die Gäste heraus. Nachdem ein Tor von Alexander Preibisch wegen hohen Stocks nicht anerkannt wurde und Benjamin Zientek nach einem Konter an Salvarani scheiterte, gelang Preibisch per Abstauber dann doch noch das 2:0 (30.).

Wieder startete der EHC eine Aufholjagd. Zunächst brachte Christoph Kiefersauer einen eher glücklichen Penalty im Kasten der Gäste unter (33.), und nur eine gute Minute später nutzte Freiburg seine dritte Überzahl zum Ausgleich. Christian Billichs Tip-in-Treffer hielt nach 35 Minuten dem Videobeweis stand. Weitere Treffer fielen im Mitteldrittel nicht.

Im dritten Drittel geht Bietigheim in Führung

Das letzte Drittel des Spiels – für Freiburg wurde es auch zum letzten der gesamten Saison – begann für den EHC mit einer schlechten Nachricht. Andreé Hult musste verletzt in der Kabine bleiben. Die schlechten Nachrichten rissen nicht ab. Etwas überraschend gelang Bietigheim die erneute Führung. Norman Hauner umkurvte die Freiburger Defensive und schoss die Scheibe ins Gehäuse von Salvarani, dem die Sicht verdeckt war (2:3, 47.).

Zwei Minuten später lag der Puck im Tor der Steelers. Aber: Es war eine Hartgummischeibe, die nach dem Warmmachen unbeachtet in den Maschen des Netzes liegengeblieben war. Das deckte der Videobeweis auf. Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Georgiy Saakyan war also keiner.

In der Schlussphase wussten sich die nun immer müder werdenden Wölfe nur noch mit Fouls zu helfen. Zwischen der 52. und 57. Minute erfolgten gleich drei Pfiffe gegen die Wölfe. Eine echte Schlussoffensive war damit nicht möglich.

1:17 Minuten vor dem Ende der Partie nahm Peter Russell seine letzte Auszeit als Wölfe-Coach und holte seinen Torwart raus. Statt des Ausgleichs, an dem Chad Bassen kratzte, kassierten die Wölfe 42 Sekunden vor Ende den Empty-Net-Treffer zum 2:4 durch Matt KcKnight. Salvarani hielt noch einen Penalty von Brett Breitkreuz, und so endete die Partie mit einem Steelers-Sieg, während sich Freiburg nun in die Sommerpause verabschiedet.

Tore: 0:1 (07:27) Tim Schüle (Riley Sheen, Matt McKnight), 0:2 (29:10) Alexander Preibisch (Nicolai Goc, Tim Schüle), 1:2 (32:45) Christoph Kiefersauer - PS, 2:2 (34:25) Christian Billich (Scott Allen, Georgiy Saakyan) - PP, 2:3 (46:56) Norman Hauner (Brett Breitkreuz), 2:4 (59:15) Matt KcKnight (Benjamin Zientek, Alexander Preibisch) - EN; Strafminuten: Freiburg 8, Bietigheim 10.