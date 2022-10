Sportmix „Stehen in einem Epizentrum des Umbruchs“

Aus brandschutztechnischen Gründen musste die Kapazität der Halle etwas reduziert werden. An den besten Tagen waren es aber immer noch 8600 Besucher, die sich die Partien auf dem Center Court und auf dem Court #1 anschauten. Und sie bekamen bis auf wenige Ausnahmen sportliche Höchstleistungen und auch Überraschungen zu sehen.

Enttäuscht zeigte sich Brennwald nur von Casper Ruud. Der Weltranglistendritte aus Norwegen sei in den Augen des Turnierpräsidenten eine Enttäuschung gewesen. Dafür zeigte er sich umso angetaner vom Schweizer Nachwuchs.

Kritisch betrachtet Brennwald, der bereits als Elfjähriger als Balljunge bei Turnieren erste Erfahrungen sammelte, allerdings die Entwicklung der „Next Gen“-Akteure im Allgemeinen und wollte seine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wirklich alle Youngster, die in Basel am Start waren, auch in den kommenden Jahren das Welttennis so prägen werden.

Denn eines ist klar: Mit 19 oder 20 Jahren hat noch kein Tennisspieler seinen Reifungsprozess beendet. „Alcaraz wackelt ein wenig und es wird auch interessant sein, was in Paris-Bercy und Turin los ist.“

Auch in den nächsten Jahren sollen die Swiss Indoors in Basel ausgespielt werden. „Diese Halle ist prädestiniert für eine Fortführung. Wir sind hier zu Hause, was aber nicht heißt, dass die nächsten zehn Jahre in Stein gemeißelt sind“, erklärte der Turnierpräsident.