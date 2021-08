Sportmix „Strenge Kontrollen sind zwingend“

Polarized-Training oder auch bipolares Training genannt scheint hier die beste Möglichkeit zu sein, um das Risiko von Verletzungen und Überlastungen zu minimieren. Nach dieser Trainingsmethode wird vor allem in den nordischen Ländern im Skilanglauf schon seit vielen Jahren mit guten Erfolgen trainiert.

Frage: Was versteht man unter „Polaarized-Training“?

Lang und niederintensiv, kurz und hart. So lässt sich Polarized-Training am besten zusammenfassen. In der Sportwissenschaft verstehen wir darunter die Kombination aus sehr lockeren und hochintensiven Trainingseinheiten. Viele Studien haben in den vergangenen Jahren die Wirksamkeit dieser Trainingsmethode bestätigt. Leistungssportler setzen genauso drauf wie der Hobbyathlet mit Wettkampfambitionen. Weitestgehend besteht das Training aus vielen langen wenig intensiven und wenigen sehr intensiven Einheiten. Ziel ist es, ein ausgewogenes Niveau zwischen leistungssteigernden Einheiten und ausreichend regenerativen Phasen herzustellen.

Frage: Was machen denn dann nicht nur Hobbyläufer falsch?

Der größte Fehler, den ich vor allem bei ambitionierten Hobbysportlern sehe, ist, dass man sich nicht konsequent genug beim Training an die Vorgaben hält. Die Regenerations- oder Erholungsläufe werden meist zu schnell und zu intensiv absolviert, dafür geht man in den Tempo- oder Intervalltrainings oft nicht ans Limit. Daraus resultiert Trainingsbrei aus mehr oder weniger sehr ähnlichen Einheiten mit fehlenden Trainingsreizen, aber auch einer fehlender Regeneration. Dies führt einerseits zu Frustration bei fehlenden Erfolgen, aber auch andererseits zu gefährlichen Regenerationsdefiziten, die dann in Verletzungen oder einer Übertrainiertheit enden können. Beim Polarized Training werden die wenig effektiven Trainingseinheiten im mittleren Bereich eliminiert.

Frage: Was heißt das konkret?

80 bis 90 Prozent der Trainingseinheiten oder anders ausgedrückt 90 bis 95 Prozent der Trainingsdauer werden nur im Grundlagenausdauerbereich mit maximal 70 Prozent der Herzfrequenz durchgeführt. Das heißt, im Durchschnitt mit einem Puls von 120 bis 140 Schlägen pro Minute. Dies führt zu einer guten Energiebereitstellung und Sauerstoffversorgung. Dabei werden die Muskeln nur wenig belastet. Die Regenerationszeit ist hier sehr kurz, und man hat mehr Power für die intensiven Trainingseinheiten.

Frage: Und dann geht die Post so richtig ab?

Genau, dann geht es ans Eingemachte. Die restlichen zehn bis 20 Prozent des Trainings oder fünf bis zehn Prozent der Trainingsminuten müssen mit 85 bis 92 Prozent der maximalen Herzfrequenz absolviert werden. Und das geht so richtig an die Sub­stanz. Natürlich können die intensiven und lockeren Einheiten in einem Intervalltraining kombiniert werden. Entweder längere Intervalle von vier Minuten Tempo und vier Minuten Pause oder kurze, intensive Belastungen mit 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause, je nach Trainingsplan und Gusto.

Frage: Gibt es Unterschiede bei der Trainingskontrolle?

Ja, die gibt es. Während bei den hochintensiven Einheiten auch mit der maximalen Wattzahl kontrolliert werden kann, sollte bei den Trainings in der Zone eins unbedingt die Herzfrequenz verwendet werden. Dies, weil bei langen Einheiten trotz gleichmäßiger Wattzahl die Herzfrequenz steigen kann. Dann gestalte ich das Training zu intensiv.

Frage: Wie hoch ist der Nutzungsfaktor des Polarized-Trainings, wenn es nicht um Verletzungsprophylaxe, sondern um den Trainingseffekt geht?

Bei den wenigen Studien, die die Effektivität bezüglich der Leistungssteigerung von Polarized Training mit „High Intensity“, „High Volume“ oder Schwellentraining vergleichen, kommt man zur Annahme, das Polarized Training den anderen Trainingsformen überlegen ist. Gerade am Anfang einer Saison lässt sich die maximale Sauerstoffaufnahme (Vo2 max.) mit diesem Training deutlich erhöhen. Natürlich lässt sich diese Art des Trainings in allen anderen Ausdauersportarten umsetzen.

Frage: Diese Trainingsform, die weniger verletzungsanfällig und dazu noch effektiver als andere ist, müsste doch eigentlich von allen Läuferinnen und Läufern umgesetzt werden. Was spricht dagegen?

Am meisten Spaß macht uns eigentlich ein Training in Zone zwei, also dem Einheitsbrei. Hier haben wir ein bisschen das Gefühl, uns anzustrengen, ohne dass es aber zu sehr zur Sache geht. Die Grundlagenausdauer in der Zone eins wird dagegen im Polarized Training häufig als zu langweilig wahrgenommen. Zudem kratzt es an unserem Ehrgeiz, wenn wir von scheinbar unfitteren Läufern überholt werden und nur sehr langsame Kilometerzeiten laufen. Zudem braucht es zwingend strenge Kontrollen, um nicht zu übertreiben.

Frage: Das leuchtet ein. Gibt es noch andere Gründe?

Ja, das Gruppentraining ist auf Grund der unterschiedlichen Trainingszonen schwieriger umsetzbar, so dass der Athlet vor allem bei den intensiven Einheiten mehrheitlich alleine trainieren muss. Lange Ausdauereinheiten lassen sich aber auch gut zusammen durchführen. Zudem ist es ungewohnt, fünf bis zehn Prozent der Trainingszeit hochintensiv zu trainieren. Es braucht hier eine Menge Motivation, um sich entsprechend zu quälen.

Frage: Sollte man denn gar nicht mehr im Spaßbereich, also in der Zone 2 trainieren?

Natürlich sollte auch in dieser Zone trainiert werden. Denkbar sind Trainingseinheiten an der oberen Grenze der Grundlagenausdauer 2, die dem eigentlichen Wettkampf- oder Racetempo entsprechen. Sie sollten in die Vorbereitung eines Wettkampfes integriert werden. Das könnte einmal pro Woche geschehen.