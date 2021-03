Sportmix Sturz verhindert Viertelfinal-Einzug

In seinem Achtelfinallauf traf der Lörracher auf Jin Woo (Südkorea), Noah Bethonico (Brasilien) und Seigo Sato (Japan). Die ersten beiden qualifizierten sich für das Viertelfinale. Nachdem Ulbricht beim Start aus dem Gate etwas Zeit verloren hatte, holte er rasch auf. Bereits auf der Startgeraden konnte er dann durch kräftige Pump-Bewegungen auf den Wellen der Startgeraden an zwei Konkurrenten vorbeiziehen und in die erste Steilwandkurve an Position zwei einbiegen. In der darauf folgenden Rechtskurve passierte das Malheur. Beim Versuch, auf die schnellere Innenbahn zu ziehen und den führenden Südkoreaner anzugreifen, touchierten sich die Boards minimal. Das reichte aber, um Leon zu Fall zu bringen. Auf dem Bauch liegend rutschte er anschließend knapp am Fangzaun vorbei und fuhr am Ende weit abgeschlagen als Vierter ins Ziel.

Was bleibt für Leon Ulbricht nun von dieser U20-WM in Sibirien? Es ist die Erfahrung, die er bei seinem ersten großen internationalen Wettkampf sammeln konnte. „Gelernt habe ich vor allem, dass auf diesem Niveau kleine Fehler brutal bestraft werden. Aber die WM hat auch gezeigt, dass ich mit den Besten mithalten kann. Das ist Motivation genug für mich, um im nächsten Jahr auf der Weltbühne der Nachwuchscrosser wieder anzugreifen,“ hat Leon Ulbricht den Blick schon wieder nach vorne gerichtet.

Weiter geht’s für ihn schon am kommenden Wochenende. Da steht in Österreich der Saisonabschluss auf dem Programm.