Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause kehren die Swiss Indoors Basel im Herbst 2022 auf die Tennis-Weltbühne zurück. Und die Hauptrolle in der Tennisweltklasse live zu St. Jakob spielt das Comeback des zehnfachen Rekordsiegers Roger Federer (Foto). Die Schweizer „Tennis-Ikone“ hat nach dem Laver Cup in London nun auch Basel in seine Agenda aufgenommen und der Basler Turnierleitung seinen Start bestätigt. Der Baselbieter wird mit dem geschützten Weltranglisten-Platz Nummer neun in der „Entry List“ erscheinen. Der Titelverteidiger wird sein Auftaktspiel am Dienstag, 25. Oktober, bestreiten. Bei überstandener Startrunde folgt sein nächster Einsatz am Donnerstag, 27. Oktober. Das weltweite Interesse an der Rückkehr des 20fachen Major-Gewinners auf die ATP Tour wird riesengroß sein. Wegen Corona stand das drittgrößte Hallenturnier der ATP-Tour während zweier Jahre passiv hinter der Grundlinie. „Geduld ist die Kunst zu hoffen“, kommentierte Turnierpräsident Roger Brennwald den Wiedereintritt des führenden Schweizer Sport-Events in den Tenniszirkus. Die Swiss Indoors-Verantwortlichen Basel werden im Verlauf der nächsten Wochen weitere Nennungen namhafter Spieler bekannt geben, wenn die Saison auf Sand und Rasen mehr Profil erworben hat. Der Vorverkauf für das ATP-Turnier in Basel ist am Mittwoch gestartet. Für die Tennis-Fans ist das eine tolle Nachricht. Archivfoto: Grant Hubbs