Sportmix TCR-Termine

Offen: TSG TC Rheinfelden/TC Lörrach – TSG MTV Karlsruhe/TC Langensteinbach; TC Wolfsberg Pforzheim – TSG Rheinfelden/TC Lörrach.

Rheinfelden (lu). „Es wäre schön, wenn wir endlich wieder spielen könnten“, erklärt Kathrin Nimptsch, Mannschaftsführerin der Damen 30-Mannschaft der TSG TC Rheinfelden/TC Lörrach.

Nach neuen Erkenntnissen startet nun die Medenrunde auf badischer Ebene am letzten Juni-Wochenende. Ursprünglich sollte es am 13. Juni losgehen. Doch der Verband ist nun übereingekommen, wegen der Pandemie noch zwei Wochen zu warten. Die beiden Begegnungen, die ursprünglich am 13. und 20. Juni angesetzt waren, werden nun entweder im Juli oder im September nachgeholt. „Sei’s drum, dass wir noch etwas warten müssen. Wir sind parat“, so die Rheinfelder Mannschaftsführerin im Brustton der Überzeugung.

Aufschlagen wird das TCR-Team in der Badenliga. Zwar wären die Rheinfelderinnen sogar berechtigt, in der Südwest-Regionalliga zu spielen, nachdem sie in der Saison 2019 die Meisterschaft perfekt gemacht hatten und den Aufstieg auch wahrnehmen wollten. Coronabedingt konnten im vergangenen Jahr keine Matches ausgetragen werden. Da aber für diese Saison mit Jenny Kunkel die Nummer eins nicht mehr zur Verfügung steht, weil sie zum TC Waldkirch gewechselt ist, entschied sich das Team, wieder in der Badenliga anzutreten. „Die Regionalliga war uns dann doch zu heiß“, so Nimptsch, zumal es ja auch keine Zugänge gab.

Mit den bewährten Kräften und Stammspielerinnen will der TCR nun gut über die Runde kommen. Angestrebt ist ein Platz in der oberen Tabellenhälfte. Und: „Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben“, hofft die Mannschaftsführerin.

Spitzenspielerin Kunkel nicht mehr im Team

Antreten wird der TCR mit dem Quartett Anja Saint-Denis, Katrin Nimptsch, Steffi Seitz und Silke Greßlin. Dazu gesellt sich ein Quartett für die beiden hinteren Positionen. Dort werden abwechselnd Nadine Müller, Nina Bal-Krauseneck, Annika Armbruster und Eva Ferstl eingesetzt. Zur Not stünden ja immer noch die Damen der TSG aus Lörrach bereit, etwa Pascale Johner, Tatjana Pra Levis, Romana Tomka oder Karin Thomassen.

Worauf sich das Team schon mal freut: Auf das Hochrheinderby gegen den TV 1923 Grenzach. Das geht am 11. Juli beim TC 1923 Grenzach am Gmeiniweg über die Bühne.