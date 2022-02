Nach dem schwachen Auftritt zum Start ins neue Jahr gegen Schlusslicht Karlsruher TV folgte am vergangenen Wochenende der wichtige Heimsieg gegen den USC Freiburg II. Einziger Wermutstropfen: Leistungsträger Stefan Tellis hat sich verletzt und fällt nun in den kommenden Wochen aus. „Er hat einige Prellungen, die ihm starke Schmerzen bereiten“, informiert Tauriello. Somit fehlt der US-Amerikaner in dieser so entscheidenden Phase. Ersetzen sollen ihn Andreas Müller und Justus Körte. Insgesamt sieht es personell gerade nicht rosig aus. Tauriello fehlen am Sonntag wohl sechs Spieler.

Vor allem in der Offensive offenbarte der CVJM zuletzt noch Schwächen. Gerade einmal 127 Punkte sprangen in den beiden Spielen in diesem Jahr bislang heraus. „Wir müssen an unserem Durchsetzungsvermögen arbeiten“, macht Tauriello deutlich.